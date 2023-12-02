Новото правителство на Нова Зеландия обяви, че планира да отмени първата по рода си забрана на тютюнопушенето в света, за да финансира намаляване на данъците. Законодателните пормени, въведени при предишното правителство, оглавявано от Джасинда Ардерн, щеше да забрани продажбата на цигари...