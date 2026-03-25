Искате да видите жилището си, преди да бъде построено? В Пловдив ще покажат новостроящ се комплекс чрез виртуална разходка

При покупка на жилище в ново строителство решението често се взема още преди сградата да е завършена. Затова за много купувачи остава въпросът как реално ще изглежда мястото, в което ще живеят - не само като разпределение, а като усещане за пространство, среда и организация на комплекса. Именно при по-големите жилищни проекти все по-важно става възможността бъдещите собственици да получат максимално ясна представа за това, което предстои да бъде изградено.

В Пловдив подобен подход ще бъде използван при представянето на новостроящия се жилищен комплекс Iconica, където по време на „Ден на отворени врати“ на 28 март посетителите ще могат да разгледат проекта чрез виртуална разходка с VR очила. Събитието ще се проведе в търговския офис на Galaxy Investment Group на бул. „Свобода“ 65А и е насочено към хора, които обмислят покупка на жилище и искат да се запознаят подробно с концепцията, с етапа на строителство и с възможностите за избор на апартамент.

Чрез виртуалната визуализация посетителите ще могат да видят бъдещата среда в реален мащаб с разположението на сградите, вътрешния парк, общите пространства и гледките от различните жилища. Подобен тип представяне се използва основно при по-мащабни проекти, при които организацията на пространството и цялостната среда са съществена част от концепцията, а не само допълнение към самата сграда.

Интересът към новото строителство в Пловдив остава висок и в началото на 2026 г., като по данни на Агенцията по вписванията областта продължава да бъде сред регионите с най-голям брой сделки в страната. Брокери отчитат, че все по-голяма част от купувачите търсят жилище за дългосрочно обитаване и обръщат внимание не само на квадратурата, а и на средата, инфраструктурата и качеството на изпълнение.

Жилищният комплекс Iconica се изгражда в кв. „Отдих и култура“ и е организиран около вътрешен парк с площ 5 845 кв.м, като концепцията залага на по-ясно структурирана вътрешна среда, контрол на достъпа и по-голям дял свободни пространства. По време на „Деня на отворени врати“ посетителите ще могат да получат информация за актуалния етап на строителство, наличните жилища и предвидените решения за комплекса, както и да разгледат проекта чрез виртуалната разходка, подготвена специално за събитието. Според участници на пазара подобни представяния се използват при ограничен брой проекти, но именно те дават възможност на купувачите да направят по-уверен избор, когато става дума за жилище, което ще бъде завършено в следващата години.