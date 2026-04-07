Жилищата в България поскъпнаха със 157% за десет години

Жилищата в България поскъпнаха със 157% за десет години
Цените на жилищата в България са нараснали с цели 157 на сто за последните десет години, в периода от 2015 г. до края на 2025 г. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, според които страната ни се нарежда на четвърто място сред държавите с най-силен ръст на цените на жилищата в Европейския съюз (ЕС) в разглеждания период.

Само за четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5 на сто на годишна база, а наемите – с 3,2 на сто. На тримесечна основа жилищата поскъпват с 0,8 на сто, а наемите – с 0,6 на сто.

Още: Изненадваща прогноза за цените на имотите след въвеждане на еврото

В ЕС цените на жилищата са нараснали с 64,9 на сто

За последните десет години цените на жилищата в ЕС са нараснали с 64,9 на сто, докато наемите са се увеличили с 21,8 на сто.

В 25 държави членки, за които има налични данни, поскъпването на жилищата изпреварва ръста на наемите. Най-голямо увеличение е отчетено в Унгария (+290 на сто), следвана от Португалия (+180 на сто) и Литва (+168 на сто). България е на четвърто място, непосредствено след Литва.

Финландия е единствената страна с понижение на цените на жилищата за периода – с 3 на сто.

Още: Цените на имотите в желаните столични квартали скочиха над 3000 евро за квадрат

Наемите са се повишили във всички държави от ЕС, като най-голям ръст е отчетен в Унгария (+109 на сто), следвана от Литва (+88 на сто), както и Ирландия и Полша (по +76 на сто).

Искате да видите жилището си, преди да бъде построено? В Пловдив ще покажат новостроящ се комплекс чрез виртуална разходка

Искате да видите жилището си, преди да бъде построено? В Пловдив ще покажат новостроящ се комплекс чрез виртуална разходка

Пловдив оформя собствен модел на развитие на имотния пазар

Пловдив оформя собствен модел на развитие на имотния пазар

Ще се изравнят ли цените на имотите в Дубай с тези в София?

Ще се изравнят ли цените на имотите в Дубай с тези в София?

