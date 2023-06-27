Земеделската земя в България поскъпна значително през миналата година, като в някои общини у нас средните цени вече надхвърлят 3000 лева за декар. Средната цена на сделките с ниви у нас нараства с 21.6% на годишна база през 2022 година до 1 428 лева за един декар, сочат данните на Националния статистически...