Кои коли не бива да използват новия бензин Е10?

McDonald's ще затвори всички свои ресторанти във Великобритания в понеделник, 19 септември, в знак на почит към кралица Елизабет II в деня на нейното погребение, информира BBC. Веригата за бързо хранене, която има около 1300 обекта на Острова, съобщи, че всички те ще бъдат затворени до 17:00 часа...