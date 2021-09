Компания изпревари Tesla и първа пусна електрически пикап

Американската компания Rivian пусна официално електрически пикап - това е представеният през 2018 г. R1T.

За първия сериен екземпляр, слязъл от конвейера в завода в Нормал (щата Илинойс), автомобилният свят научи от президента и основател на компанията Ар Джей Скъриндж, който обяви новината в Twitter. Някои специалисти в автомобилните среди определиха събитието като историческо.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI