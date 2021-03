All Channels Communication Group става представител на австрийската дигитална агенция Datenwerk

96

All Channels Communication Group, най-голямата независима комуникационна група в България, става представител на една от водещите дигитални агенции Datenwerk. Австрийската агенция е част от The Skills, лидер на комуникационния пазар в продължение на повече от 35 години. Datenwerk България стъпва на богатия опит на колегите в Австрия, свързан с работа с данни, и ги пренася в решения за клиентите в България, които имат нужда от digital-first позициониране и изграждане на дигитална екосистема.

Управляващ директор на българския офис на Datenwerk ще бъде Боби Петров, водещ експерт с над 10-годишен опит в областта на дигиталните комуникации, бранд мениджмънт и бизнес трансформации. В досегашната си роля на Group Digital Strategist в All Channels Communication Group, той се фокусира върху оптимизацията на дигиталните процеси на групата и изграждането на интегрирани дигитални стратегии, които помагат на компаниите да представят брандовете си по актуален и ефективен начин в дигиталната среда.

"Последната година ни показа, че дигиталното присъствие на брандовете вече не може да бъде допълнение, което амплифицира маркетинговите им активности, а трябва да се превърне в основата, върху която компаниите градят дългосрочни взаимоотношения със своите потребители.", казва Петров.

"Последната година акселерира процеси, които в нормални условия биха отнели три до пет години. Това налага нуждата от по-бързи и гъвкави решения, гарантиращи ефективни бизнес резултати. В All Channels обичаме промяната. Вече 20 години сме в постоянен процес на трансформация. Datenwerk България е нашият отговор на драстичната промяна, в нуждите на потребителите и бизнеса. Това не променя фокуса на All Channels Group - ние сме най-голямата независима комуникационна група на българския пазар и сме отдадени да предоставяме интегрирани маркетинг услуги на нашите клиенти. Дигиталната трансформация, която все повече компании правят, изисква именно такъв подход, който винаги е бил наша запазена марка.", коментира Александър Дурчев, CEO на All Channels Group.

"Клиентите все повече имат нужда от решения, базирани на данни. Засилва се и необходимостта от експертиза да филтрираме правилните данни, на които да стъпваме при изграждането на ефективна комуникация. Основната цел на Datenwerk България е успешното развиване на бизнес средата и локализирането на глобалните тенденции при разгръщането на ценностите на бранда в дигиталната среда.", допълни Юрген Х. Ганголи, управляващ партньор в The Skills.

Datenwerk България не е поредната дигитална агенция, а партньор и консултант на брандовете, които осъзнават, че за да отговорят на променящите се изсиквания на средата и потребителите, трябва да са digital-first, т.е. да базират стратегията си на дигитаталната екосистема, която да надградят и да амплифицират в други канали, а не обратно.