Илон Мъск пусна чатбот с изкуствен интелект, наречен Grok, в своята социална мрежа X, преди известна като Twitter, но засега е достъпен само за избрани потребители.

„В някои важни аспекти това е най-доброто, което съществува в момента“, публикува той в X преди пускането му в петък, пише BBC.

Мъск се похвали, че Грок „обича сарказма“ и ще отговаря на въпроси с „малко хумор“. Ранните данни обаче показват, че чатботът страда от проблеми, характерни за други инструменти за изкуствен интелект.

Други модели отказват да отговорят на някои въпроси, например предоставяне на наказателни съвети. Но по думите на Мъск Grok ще отговори на „пикантни въпроси, които се отхвърлят от повечето други системи за изкуствен интелект“.

В демонстрация на новия инструмент, публикувана от Илон Мъск, Grok беше помолен за ръководство стъпка по стъпка за производството на кокаин. Той отговори „само момент, докато извадя рецептата... защото ще ви помогна с това“ и изброи обобщена, а не полезна информация, съчетана със саркастични предложения, като преди това предупреждава да не бъде следвана идеята.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z