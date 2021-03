Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger се сринаха по цял свят

Потребители от цял свят изгубиха достъп до популярното приложение за размяна на съобщения WhatsApp, социалната мрежа Instagram, както и функцията за съобщения на Facebook – Facebook Messenger, след като всички те се сринаха тази вечер. 4 приложения, които превърнаха създателите си в милиардери

Социалните медии и приложения за комуникация са собственост на компанията Facebook Inc., за която се смята, че има 2,8 млрд. активни потребители. Повечето от тях са получили съобщения за грешки, опитвайки да влязат в приложенията и сайтовете.

Над 1,2 милиона души са докладвали проблеми с Instagram, докато над 23 000 потребители са се оплакали от проблеми с WhatsApp. Данните са на сайта Downdetector, който проследява прекъсванията чрез различни методи. Възможно е още по-голям брой потребители да не могат да влязат в проблемните социални медии и приложения, предава Reuters.

There are a number of issues currently affecting Facebook products, including gaming streams. Multiple teams are working on it, and we'll update you when we can.