Как да скриете чатове в WhatsApp

Скриването на чатове е една от удобните функции на приложенията за комуникация. Някои от разговорите са твърде лични и е добре да бъдат държани далеч от любопитни очи. Това важи особено за най-популярните приложения като Viber, WhatsApp Messenger на Facebook. Viber обвини WhatsApp, че застрашава тайната на кореспонденцията

Много от потребителите на WhatsApp са опитвали да скрият някои от своите чатове, но това не винаги е толкова просто и лесно, колкото изглежда. Досега WhatsApp позволяваше скриване на определени разговори, но те се появяваха отново всеки път, щом пристигне ново съобщение и ги избута обратно в горната част на списъка с разговори, което на практика обезсмисля скриването им, пише испанският вестник Marca.

Това се променя напълно, тъй като WhatsApp вече премества скритите чатове в отделна папка и те няма да се появяват в общия списък при получаване на ново съобщение. "Разбрахме, че потребителите искат архивираните им съобщения да останат скрити в папката "Архивирани чатове", вместо да се връщат обратно в основния ви списък за чат, щом получите ново съобщение", написа компанията в Twitter.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p