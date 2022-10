WhatsApp се срина по цял свят, хиляди се оплакват в социалните мрежи

Приложението за изпращане на съобщения WhatsApp се срина, оставяйки хиляди потребители без достъп до услугата.

Близо 70 000 потребители съобщиха в социалните мреци за проблеми, включително невъзможност да изпращат или да получават съобщения или да се свързват със сървъра, показват данните от специализирания сайт Down Detector. В момента не могат да се водят и телефонни разговори през приложението.

Потребители по целия свят, включително тези в Обединеното кралство, Обединените арабски емирства и Хонконг, съобщиха за прекъсвания. Проверка на Expert.bg показа, че проблемът съществува и у нас - приложението не доставя изпратените съобщения.

Най-вероятно става въпрос за сериозен технически проблем с някой от сървърите, поддържащи услугата.

Latest from @WhatsApp: “We're aware that some people are currently having trouble sending messages and we're working to restore WhatsApp for everyone as quickly as possible.” #whatsappdown