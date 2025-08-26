Защо Илон Мъск съди Apple и OpenAI?

Американският предприемач Илон Мъск внесе антитръстова жалба срещу технологичните компании Apple и OpenAI, в която ги обвинява в сговор с цел ограничаване на конкуренцията в областта на изкуствения интелект. Делото е заведено в съд в щата Тексас, а жалбата е с обем 61 страници, предаде Блумбърг. За възможния съдебен процес стана ясно преди десетина дни от изявление на самия Мъск.

Жалбата на Мъск

В жалбата на Мъск се твърди, че двете компании са действали в съгласие, за да осигурят предимство на чатбота ChatGPT в екосистемата на Apple, включително в класирането на приложения в магазина "App Store и в ущърб на конкурентни решения като Grok – разработен от собствената му компания xAI. Жалбата е подадена от името на xAI и друга свързана с Мъск компания – X Corp.

В документа се твърди, че партньорството между Apple и OpenAI, обявено през 2023 г., прикрива координирани действия, целящи да подкопаят конкуренцията в ключов момент на технологична трансформация, сравнима по мащаб с представянето на първия iPhone през 2007 г.

Това е история за двама монополисти, които обединяват усилия, за да запазят господството си в един свят, тласкан от най-мощната технология, създавана досега – изкуствения интелект", се казва в жалбата.

Обвиненията срещу Apple

Apple е представена като компания, възприемаща изкуствения интелект като "екзистенциална заплаха" за своя бизнес модел, което я кара да потърси съюз с OpenAI", за да защити своето най-успешно продуктово направление – iPhone.

Сред отправените обвинения са и такива, че Apple възпрепятства навлизането на т.нар. "суперприложения", каквото Мъск планира да реализира чрез платформата X. Подобни твърдения се съдържат и в друго дело срещу "Apple, заведено миналата година от Министерството на правосъдието на САЩ.

Искът подчертава, че решението на Apple да интегрира ChatGPT като "отговорен енджин" в устройствата си е взето, след като нейната собствена технология за изкуствен интелект не е успяла да отговори на очакванията на потребителите. Така OpenAI получава достъп до огромно количество потребителски данни, които не са достъпни за конкуренти като Grok.

Отговорът на OpenAI

В отделно изявление OpenAI пояснява, че жалбата е "поредна проява на системен тормоз от страна на г-н Мъск", като напомня, че вече е завела дело срещу него по сходни обвинения.

Жалбата не разглежда потенциалната заплаха, която ChatGPT би могъл да представлява и за самия iPhone. Междувременно OpenAI вече работи по собствено устройство с изкуствен интелект, като за целта е привлякла Джони Айв – бивш водещ дизайнер в Apple.

Илон Мъск, който е съосновател на OpenAI, но впоследствие се дистанцира от организацията, твърди, че тя се е отклонила от първоначалната си мисия като сега поставя печалбата пред общественото благо. Той води отделно дело срещу OpenAI по тази линия от миналата година.

