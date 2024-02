Технологичният напредък: В бъдеще може да носим телефоните си, увити около китката

От Motorola смятат, че в бъдеще може да носим телефоните си, увити около китката.

Компанията, която е собственост на китайския технологичен гигант Lenovo, показа огъващ се смартфон по време на Световния мобилен конгрес (MWC) в Барселона, Испания.

Това е просто концептуален продукт, който може никога да не излезе на пазара. От Motorola обаче искаха да демонстрират напредъка на технологиите при дисплея, за да се отличат на претъпкания пазар на смартфони.

По време на демонстрацията представител на Motorola показа как телефонът може да се огъва по различни начини, така че да се увие около китката или да стои на масата.

