Във Франция поставиха въпроса: Как да се финансират религиите?

Във време, когато религиозните спорове изглежда избухват отново във Франция, струва си да се разгледа важният въпрос: как да се финансират религиите, като същевременно се гарантира неутралността на публичната власт по отношение на различни вярвания?

Във Франция обичаме да даваме уроци по секуларизъм на целия свят. Тук президент не би дал клетва на Библията! Проблемът е, че този велик национален разказ понякога е придружен от монументално лицемерие. В действителност няма нищо особено неутрално в системата, която съществува във Франция, пише Томас Пикети за Le Monde.

