Общо 52% от пълнолетните българи не са посетили нито едно културно събитие през 2022 г., сочат данните от проучване на „Маркет линкс“. Изследването е проведено през януари 2023 г. сред представителна извадка от 1024 пълнолетни български граждани. То е по поръчка на „Фабрика за идеи“ и е финансирано...