Илон Мъск настоява служители на Tesla да се явяват на работното си място поне 40 часа седмично, т.е. на пълен работен ден, или да си намерят друг работодател. Печалбата на Tesla надмина 1 милиард долара, приходите летят

Изпълнителният директор на Tesla е изпратил два имейла до служителите, в които уточнява, че "дистанционната работа вече не е приемлива" и че производството на качествени продукти "няма да стане с обаждане по телефона, съобщават Financial Times и CNBC.

"Всеки, който желае да работи дистанционно, трябва да бъде в офиса минимум 40 часа на седмица или да напусне Tesla. В случай, че има изключителни случаи, за които това е невъзможно, ще ги прегледам и ще одобря директно", написа Мъск до изпълнителния персонал на компанията за електромобили. Поредни рекордни продажби и печалби на Tesla

Във втори имейл до персонала на Tesla Мъск подчертава, че всеки от тях трябва да прекарва минимум 40 часа в офиса на седмично, като под "офис" не може да се разбира "отдалечен псевдоофис" и добавя, че ако те не се явят лично ще приеме, че са подали оставка.

