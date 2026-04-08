Ресторант EDEN стартира кулинарен обмен с Крит

Ресторант EDEN в Пловдив поставя началото на международен кулинарен обмен, започвайки с бутиковия ресторант Coutellerie в Крит. Проектът свързва два кулинарни екипа чрез взаимно гостуване и авторски менюта, като всеки от тях ще представи собствената си кухня извън страната си.

Първата стъпка от инициативата ще се състои на 22 април в Пловдив с вечерята „Вкусът от Крит“. За нея в EDEN пристига гръцкият шеф Джордж Калайтсидис (George Kalaitsidis), който ще представи авторски прочит на критската кухня, базиран на локални продукти и съвременна интерпретация на традиционни рецепти.

Форматът излиза извън стандартното гостуване на готвач. В следващ етап готвач от екипа на EDEN ще гостува в Coutellerie, където ще представи българско меню. Така проектът се развива като двупосочен обмен между кухни, продукти и професионални подходи.

„Истинската стойност за мен е да опозная нова кулинарна култура и да обменя вкусове и страст към готвенето“, казва Калайтсидис. Гръцкият шеф работи в Coutellerie - бутиков ресторант, разположен в историческото пристанище на Ханя. Кухнята му съчетава локални продукти с модерен подход, като залага на ясно изразен вкус и прецизна техника.

Менюто за вечерта в EDEN е изградено като последователно преживяване с морски акценти и препратки към традиционната кухня на Крит. Всяко ястие носи собствена идея и интерпретация, която свързва произхода с по-съвременен прочит.

Вечерята на 22 април ще бъде с ограничен брой места и предварителни резервации. Събитието съвпада и с откриването на лятната градина на EDEN, която разширява пространството на ресторанта за пролетно-летния сезон.

EDEN, отличен с приза „Ресторант на годината“ за 2026 г., развива последователно концепция, насочена към съвременна кухня и международни партньорства. С инициативата ресторантът се позиционира като част от новото поколение места в България, които работят на ниво, съпоставимо с европейските гастрономически сцени.