tbi bank обяви Луси Едуардс за директор „Хора и култура“

Снимка: TBI Bank

Най-бързо развиващата се challenger банка в Югоизточна Европа - tbi bank, обяви Луси Едуардс за директор Хора и култура. Луси притежава над 25-годишен международен опит в управлението на човешките ресурси в технологични, телекомуникационни и финансови компании, сред които Home Credit Group, UniCredit Group и др.

През цялата си кариера Луси е изграждала силни лидерски екипи, въвеждала е съвременни практики в управлението на човешките ресурси и е превеждала служителите в организациите през периоди на растеж и трансформация. В tbi bank тя ще подкрепя допълнително развитието на финтех мисленето и културата, фокусирана върху клиента, благодарение на които банката се отличава на пазара.

Нейният опит и модерен подход към хората и организационната култура отговарят на новия етап в развитието на банката след придобиването ѝ от глобалния инвеститор в частен капитал Advent International (САЩ).

Чешкият произход на Луси пък допринася за културното разнообразие в tbi bank, където в момента работят представители на 23 националности.

Луси има магистърска степен по бизнес администрация от Университета Шефилд Халам. Тя е акредитиран коуч от ICF и е завършила редица програми за мениджъри, включително „Управление на взаимоотношенията на управителни съвети със заинтересовани страни“ и „Устойчива трансформация на бизнеса“ в IMD.

Извън работните ангажименти Луси обича да пътува, да кара сноуборд и да чете предимно специализирана литература за лидерство, психология и личностно развитие.

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1525
  • GBP
    0.87253
  • JPY
    183.94
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата