Porsche се превърна в най-скъпия производител на автомобили в Европа (ВИДЕО)

Германската луксозна марка Porsche се превърна в най-скъпия производител на автомобили в Европа. Това се случи, след като акциите на компанията поскъпнаха, изпреварвайки по пазарна стойност тези на автомобилния гигант Volkswagen.

Въпреки че акциите на Porsche паднаха под котировките си в понеделник до 81 евро, в съответствие с общия спад на пазарите, те се повишиха до 93 евро по-рано в четвъртък, давайки на марката спортни автомобили пазарна оценка от 85 милиарда евро, пише Reuters.

По-късно те се понижиха до 91,04 евро, но оценката на компанията все още беше с няколко милиарда над тази на Volkswagen.

Цената на акциите на Porsche възвърна инерция, след като инвестиционните банки, участващи в търгуването, закупиха почти 3,8 милиона акции за 312,8 милиона евро като част от така наречената опция за зелени обувки, предназначена да подкрепи листването.

