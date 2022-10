Само 6 седмици след встъпването си в длъжност Лиз Тръс съобщи, че подава оставка като министър-председател на Великобритания, предаде Reuters. Това се случи, след като икономическата ѝ програма предизвика шокови вълни на пазарите и донесе разделение в редиците на нейната Консервативна партия.

В изявление пред вратата на своята администрация на Даунинг стрийт 10 в Лондон, Тръс призна, че не може да изпълни обещанията, дадени при кандидатирането си за лидер на консерваторите, тъй като е загубила доверието на своята партия.

I recognise however that, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.



I have therefore spoken to His Majesty The King to notify him that I am resigning as Leader of the Conservative Party.