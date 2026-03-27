Историческа успех за Александър Василев на „Чалънджър“ в Хърватия

Историческа успех за Александър Василев на „Чалънджър“ в Хърватия
Снимка: ОББ

Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Александър Василев постигна исторически успех на турнира „Чалънджър“ в Сплит (Хърватия). 18-годишният ни талант победи с 6:3, 6:2 №286 в световната ранглиста Елиаким Кулибали (Кот д`Ивоар) и за първи път ще играе на четвъртфинал на надпревара от подобно ниво.

Мачът закъсня с ден заради проливните дъждове в Хърватия, но веднага щом стъпи на корта Александър не остави капка съмнение в превъзходството си. Българският национал проби рано, а поразяващата му лява ръка доминираше от дъното на полето.

Единствените минимални проблеми се появиха в края на втория сет, когато сервиращ за мач Василев бе пробит, но още в следващия гейм с перфектен минаващ удар затвори мача, продължил едва 75 минути.

На четвъртфинал по-късно в петък Александър играе с победителя от срещата Том Генч (Германия) – Филопо Романо (Италия).

Също днес другият посланик на ОББ и Mastercard, Иван Иванов, се класира за полуфиналите на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания) след победа над ветерана Оскар Гутиерес (Испания) с 6:2, 6:1.

ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да продължават със спокойствие смелите крачки по пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

Още от Любопитни вести

Иван Иванов на полуфинал на турнир в Испания след победа за 67 минути

Иван Иванов на полуфинал на турнир в Испания след победа за 67 минути

Иван Иванов с нов силен мач на тенис турнир в Испания

Иван Иванов с нов силен мач на тенис турнир в Испания

Какво е добре да знаем за услугата виртуален офис?

Какво е добре да знаем за услугата виртуален офис?

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1517
  • GBP
    0.86720
  • JPY
    184.16
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата