Бизнес дамата Елизабет Холмс беше осъдена на 11 години и 3 месеца затвор плюс 3 години изпитателен срок за измама на инвеститори и застрашаване на пациенти, разпространявайки фалшива технология за кръвни тестове.

Американският окръжен съдия Едуард Давила в Сан Хосе, Калифорния, осъди Холмс по три обвинения за измама на инвеститори и едно обвинение за заговор. През януари съдебните заседатели признаха за виновна 38-годишната американка по четирите обвинения след процес, продължил три месеца. В резултат на това тя получи присъда от 135 месеца затвор.

По време на изслушването Холмс се разплакала, казвайки, че е "опустошена" от провалите си и би направила много неща по различен начин, ако имаше възможност. "Изпитвах дълбок срам за това, през което хората минаха, защото ги провалих", каза тя, цитирана от Reuters.

