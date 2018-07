Мъск предложи помощ за спасяването на тайландчетата, блокирани в пещера

Предприемачът Илън Мъск предложи помощта си по ситуацията в Тайланд, която прикова вниманието на целия свят, а именно блокирането на 12 деца и треньора им по футбол в пещера.

Децата изчезнаха преди повече от 10 дни, а преди два стана ясно, че са живи, но не могат да излязат заради високото ниво на водата, причинено от обилните валежи. Възможно е спасяването им да отнеме цели четири месеца, тъй като трябва или да се изчака водата да спадне, или те да бъдат научени да се гмуркат. Междувременно им бяха осигурени храна и лекарства.

Потребител на Twitter попита шефа на Tesla и SpaceX дали би се включил в спасителната операция. "Предполагам, че тайландското правителство държи нещата под контрол, но бих бил щастлив да помогна, ако има някакъв начин", отговори му Мъск.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so