ЕС сключи споразумение за свободна търговия с Индонезия

ЕС и Индонезия сключиха на остров в Бали дългоочакваното споразумение за свободна търговия след дълги преговори, предадоха световните агенции. Разговорите между двете страни се ускориха след увеличаването на американските мита от страна на президента Доналд Тръмп. Споразумението беше подписано от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията Марош Шефчович. То ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.

Трето споразумение с държави от Югоизточна Азия

Всеобхватното споразумение за икономическо партньорство между Индонезия и Европейския съюз (CEPA) е третото споразумение, което Европейският съюз подписва с държави от Югоизточна Азия, след тези със Сингапур и Виетнам.

"С финализирането на товa споразумение ЕС и Индонезия изпращат силно послание към света, че сме единни в ангажимента си за отворена, базирана на правила и взаимноизгодна международна търговия“, заяви еврокомисарят Марош Шефчович след подписването.

"Като цяло, износителите от ЕС ще спестят около 600 милиона евро (708 милиона долара) годишно от мита, плащани за стоките им, влизащи на индонезийския пазар, а европейските продукти ще бъдат по-достъпни и налични на индонезийските потребители“, посочи след подписването председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

