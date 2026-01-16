Расте броят на фалиралите предприятия в България

Броят на фалиралите предприятия в България нараства с цели 7,4 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит фирми, в това число и обявените в несъстоятелност са 1251. Новорегистрираните правни единици в страната пък са 11 596, като в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият им брой се увеличава с 4,1 на сто.

За сравнение, през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на новорегистрираните и банкрутиралите се бе увеличил с по 0,1 на сто.

Нарастване на фалитите и на тримесечна база

Голямо е нарастването на фалиралите фирми и на тримесечна база. През четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение с третото тримесечие на 2025 г. влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност се увеличават с 23,3 на сто.

За същото време новорегистрираните правни единици се увеличават с 0,4 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - техният брой е съответно 86,7 и 87,9 на сто.

