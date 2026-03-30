В Германия планират увеличаване на цените

Значително повече компании в Германия планират увеличаване на цените, сочи проучване на мюнхенския институт "Ифо“. Показателят на "Ифо“ за ценовите очаквания е нараснал до 25,3 пункта през март в сравнение с 20,3 пункта през февруари, което е най-високото ниво от март 2023 г. "Ценовият натиск в Германия отново се е увеличил осезаемо“, каза Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в "Ифо“.

"Високите цени на енергията ще повишат инфлацията"

"Високите цени на енергията вероятно ще повишат инфлацията през идните месеци“, добави той.

Според Волрабе последното покачване на ценовите очаквания е свързано със значително по-високи цени на суровия петрол, газа и електроенергията в резултат на войната в Близкия изток. След като енергийният компонент потисна инфлацията неотдавна, сега се очертава обрат. "Компаниите все повече прехвърлят нарастващите разходи върху потребителите“, казва Волрабе. "Цените на енергията ще повлияят също и на стоките и услугите чрез по-високи производствени и транспортни разходи.“

Покачването на ценовите очаквания е особено рязко в производствения сектор от 13 на 20 пункта. Те са се увеличили значително и в строителството от 10 на 20,2 пункта. Доставчиците на услуги за потребителите са повишили значително ценовите си очаквания от 25,1 пункта на 31,6 пункта. Доставчиците на бизнес услуги (включително търговци на едро) също планират по-често да покачват цените, като индикаторът се е повишил от 24,7 на 27 пункта. Резултатите показват, че ценовият натиск отново нараства в много сектори, пише БТА.

Показателят за ценовите очаквания на "Ифо“ сочи процента на компаниите, които възнамеряват да повишат цените си като цяло. Балансът се получава чрез изваждане на процента на компаниите, които искат да намалят цените си от процента на тези, които искат да ги повишат. Ако всички анкетирани компании възнамеряват да повишат цените си, балансът ще бъде +100 пункта. Ако всички искат да намалят цените си, то той ще е -100 пункта.

