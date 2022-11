На фона на срещата за климата на ООН COP27, събрала близо 200 държави, Япония обяви малко забележима промяна, която обаче привлече вниманието върху събитията на сцената на енергийната и климатична дипломация. Токио ребрандира държавната си компания за суровини, която помага на местни играчи да инвестират в чуждестранни петролни, газови и добивни проекти, на Японска организация за метали и енергийна сигурност.

Това всъщност не е тривиална промяна, а важна индикация за това накъде вървят приоритетите на много страни, най-вече в Азия. Енергийната сигурност е основен приоритет, пише в материал за Bloomberg колумнистът Хавиер Блас.

COLUMN: What’s going on with global energy and climate change diplomacy behind the scenes?



Whatever is said in public, the energy crisis is forcing governments to reconsider their priorities: sustainability is down and security is up.#COP27 via @opinion https://t.co/r7usrdqxmm