Какво се случи с цената на петрола след проблемите с доставки от Русия?

Цената на петрола спадна в първата за седмицата сутрешна азиатска търговия. Нарастването на производството на суровината и опасенията за търсенето заради потенциалните ефекти от митата в САЩ надделяха над прекъсванията над доставките, причинени от засилените въздушни удари между Русия и Украйна, предаде Ройтерс. Украинският президент Володимир Зеленски снощи предупреди, че Украйна ще отвърне на руските атаки с дронове по енергийните съоръжения, като засили ударите дълбоко в руска територия.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се понижиха с 30 цента или 0,44 на сто до 67,18 долара за барел към 08:00 часа българско време.

Американският лек суров петрол поевтиня с 28 цента или също 0,44 на сто и един барел се продава за 63,73 долара.

Цените и на двата сорта отбелязаха първи месечен спад от четири месеца през август, като загубиха около 6 на сто.

През последните дни Русия и Украйна предприеха серия въздушни удари по енергийната инфраструктура, което доведе до прекъсване на руския износ на петрол.

Пазарите остават загрижени за руските петролни доставки. За седмица петролните доставки от руските пристанища спадат до четириседмично дъно от 2,72 милиона барела на ден, по данни на портали за проследяване на танкери, цитирани от ANZ.

Въпреки това, руският износ на петрол за Индия ще се увеличи през септември въпреки допълнителните мита, наложени на Делхи от САЩ заради покупките от Москва, посочиха източници от сектора.

"Срещата на (индийския премиер Нарендра) Моди с Путин в Китай ще бъде следена отблизо, особено в светлината на натиска от страна на САЩ", заяви Майкъл Маккарти, главен изпълнителен директор на търговската за борсова търговия Moomoo Australia. Очаква се двамата лидери да се срещнат по-късно днес по време на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).