Рязка промяна в цената на петрола Брент

Цената на петрола се повиши рязко в днешната сутрешна азиатска търговия, особено тази на сорт Брент, на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като Иран нанесе удари по енергийна инфраструктура в региона, предаде Ройтерс. Разликата в цените между двата основни сорта остава значителна, като американският лек суров петрол се търгува при най-голямата си отстъпка спрямо Брент от 11 години.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 4,66 долара, или 4,3 на сто, до 112,04 долара за барел, след като по-рано през сесията отчетоха ръст от над 5 долара до 112,86 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се покачиха с 96 цента, или 1 на сто, до 97,28 долара за барел, след като преди това се повиши с над 3 долара.

В предходната сесия Брент затвори с повишение от 3,8 на сто, докато американският сорт приключи почти без промяна.

Ескалацията на конфликта, включително удари по петролна инфраструктура и газови съоръжения, засилва опасенията за продължителни смущения в доставките. Според анализатора Приянка Сачдева от Phillip Nova това създава предпоставки за трайно напрежение на пазарите.

Допълнителен фактор за подкрепа на цените е решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвените проценти без промяна, като същевременно сигнализира за очаквания за по-висока инфлация на фона на конфликта.

Удари по енергийни обекти

Междувременно QatarEnergy съобщи, че ракетни удари на Иран по енергийния комплекс в Рас Лафан са причинили „значителни щети“ на ключова инфраструктура за преработка на втечнен природен газ. Саудитска Арабия от своя страна е прехванала и унищожила четири балистични ракети, насочени към столицата Рияд, както и опит за атака с дрон срещу газово съоръжение.

Иран е издал предупреждения за евакуация преди ударите по петролни обекти в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, в отговор на атаки срещу неговата инфраструктура в находището Южен Парс – част от най-голямото газово находище в света, споделяно с Катар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел стои зад атаката срещу Южен Парс, като подчерта, че САЩ и Катар не са участвали. Той предупреди, че Вашингтон ще отговори, ако Иран предприеме действия срещу Доха.

Според пазарни анализатори цените на петрола вероятно ще останат високи заради липсата на признаци за деескалация и несигурността около ключовия морски маршрут Ормузкия проток.

По-рано бе съобщено, че американската администрация обмисля разполагането на хиляди военнослужещи в региона, като част от възможните мерки са осигуряване на безопасно преминаване на петролни танкери през протока, включително чрез военноморски и въздушни сили.