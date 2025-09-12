Ключова прогноза доведе до промяна в цената на петрола

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия днес на фона на опасения за слабо търсене и увеличаващи се доставки в световен мащаб. Спадът идва, след като Международната агенция по енергията (МАЕ) съобщи в месечния си доклад, че световното производство на петрол вероятно ще нарасне повече от очакваното тази година, на фона на повишения добив от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+).

Фючърсите върху сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, за доставки през ноември се понижиха с 0,72 на сто до 65,89 долара за барел тази сутрин

Контрактите на американския лек суров петрол спаднаха с 0,85 на сто до 61,84 долара за барел.

Все пак, и двата сорта са на път да приключат седмицата с ръст между 0,5 и 1 на сто.

Според МАЕ през 2025 г. предлагането ще се увеличи с 2,7 млн. барела дневно, а през 2026 г. – с още 2,1 млн. барела дневно.

В същото време ОПЕК публикува собствен доклад, в който запази сравнително по-високите си прогнози за ръст на световното търсене – с 1,29 млн. барела дневно през 2025 г., почти двойно повече от прогнозата на МАЕ.

В неделя ОПЕК+ постигна споразумение за по-малко увеличение на производството от очакваното, което временно подкрепи цените. Натиск обаче оказаха слабите данни за американските запаси и статистиката за индекса на потребителските цени в САЩ, които подхраниха опасения за забавяне на търсенето.

От друга страна, данните за инфлацията в САЩ повишиха очакванията, че Управлението за федералния резерв ще намали основните лихвени проценти следващата седмица. Това доведе до отслабване на долара, оказвайки известна подкрепа на цените на петрола.