САЩ удължиха срока за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл“
Снимка: Getty images

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл“, между които са и тези в България, до 28 февруари. Това съобщи в официален документ Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, публикуван на официалната си интернет страница. Настоящият лиценз за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл“ изтича на 17 януари.

Лицензът разрешава операции, свързани с преговори за продажба

Лицензът разрешава операции, свързани с преговори за "продажба, разпореждане или прехвърляне на "Лукойл Интернешънъл“, базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания "Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България и нейните активи.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи "Лукойл“ и "Роснефт“, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции. На 4 декември финансовото министерство разреши операции за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на "Лукойл“ извън Русия до 29 април 2026 г. Преди това този лиценз беше удължен до 13 декември.

Службата за контрол на чуждестранните изрично активи изрично посочва, че удълженият лиценз не позволява прехвърлянето на средства към което и да е лице или сметка, намиращи се на територията на Руската федерация.

