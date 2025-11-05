Силният долар натисна цената на петрола

Силният долар натисна цената на петрола
Снимка: iStock

Цената на петрола се понижи допълнително в сутрешната азиатската търговия днес на фона на по-широката разпродажба на активи на финансовите пазари, съобщава Асошиейтед прес. Низходящата тенденция в цената на суровината последва съобщенията за значително увеличаване на петролните запаси на САЩ, както и значителното поскъпване на щатския долар, което по правило оказва натиск върху цените на всички стоки, търгувани в долари.

Цените

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 28 цента до 64,16 долара за барел.

Още: Обрат с цената на петрола след новина от ОПЕК

Американският суров петрол отстъпи с 31 цента до 60,25 долара за барел.

Акциите на Уолстрийт приключиха със сериозен спад снощи, след като големи банки предупредиха, че пазарите на акции може да са изправени пред корекция – знак за нарастващи опасения, че оценките са прекалено завишени, предаде Ройтерс.

И трите основни американски борсови индекса се понижиха осезаемо, след като ръководителите на Morgan Stanley и Goldman Sachs подхраниха страховете от възможен пазарен балон, при положение че S&P 500 достигна поредица от исторически върхове, подкрепен основно от бума на изкуствения интелект.

Още: Акциите на компаниите за изкуствен интелект скочиха рязко

В същото време доларът се покачи до четиримесечен връх спрямо еврото. Единната европейска валута поевтиня за пети пореден ден и се понижи с 0,3% до 1,148 долара – най-ниското ѝ равнище от 1 август насам.

Още от Енергетика

Цената на петрола пое в нова посока

Цената на петрола пое в нова посока

Обрат с цената на петрола след новина от ОПЕК

Обрат с цената на петрола след новина от ОПЕК

Неочакван ход на цената на петрола през октомври

Неочакван ход на цената на петрола през октомври

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.70191
  • GBP
    1
    2.22001
  • JPY
    100
    1.10705
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата