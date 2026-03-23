Светът може да се изправи пред остър недостиг на газ

Светът е на прага на остър недостиг на природен газ, тъй като потокът от втечнен природен газ (LNG) от Персийския залив може да спре рязко през следващите 10 дни, се посочва в материал на Financial Times. Катар, който произвежда една пета от световното производство на втечнен природен газ, трябваше да спре износа, след като Иран блокира Ормузкия проток в устието на Персийския залив през първите няколко дни от конфликта.

Щети по ключови съоръжения в Катар

Ракетните атаки срещу индустриалния град Рас Лафан в Катар значително нарушиха световните енергийни доставки, намалявайки капацитета на страната за износ на LNG със 17% и пораждайки безпокойство у зависими от вноса държави като Индия.

В официално изявление QatarEnergy заяви, че ударите, които са се случили на 18 и 19 март, са причинили значителни щети на ключови производствени съоръжения и се очаква да доведат до загуба на приблизителни 20 милиарда долара годишни приходи.

Компанията добави, че ремонтите могат да отнемат до пет години, което я принуждава да обяви дългосрочна непреодолима сила по някои договори за LNG, след като на 28 февруари избухна войната между САЩ и Израел срещу Иран, спирайки доставките през Ормузкия проток.

Но много превозвачи на втечнен природен газ, които са се товарили в Катар и Обединените арабски емирства, вече са били на път към дестинациите си преди началото на войната, според анализ на независимия корабен брокер Affinity, което означава, че някои клиенти едва сега ще усетят загубата на доставки.

Така, държавите, които разчитат на вноса, за да захранват икономиките си, ще трябва да плащат високи цени, за да се конкурират за доставки на втечнен природен газ от САЩ и други места, да преминат към други горива или да принудят домакинствата и бизнеса да използват по-малко.