По случай утрешния Международен ден на пицата европейската статистическа агенция Евростат представи подробни данни за поскъпването на любимата за милиони европейци храна.

Според данните през декември 2022 година цената на закупената от хранителни магазини в ЕС пица или киш (френски тарт) е била средно с 16% по-висока спрямо декември 2021 година. За сравнение в последния месец на 2021 г. годишното поскъпване на пицата беше едва 2%.

🍕💰In December 2022, highest increase in #inflation for pizza and quiche in the EU in:

🇭🇺Hungary (+46% compared with December 2021)

🇱🇹Lithuania (+39%)

🇧🇬Bulgaria (+37%)



Smallest:

🇱🇺Luxembourg (+7%)

🇮🇹Italy (+10%)

🇫🇷France (+13%)



