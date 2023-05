110

Британската банка HSBC Holdings обяви тройно увеличение на печалбата си за тримесечието, като надхвърли очакванията, след като нарастващите лихвени проценти по света са подкрепили представянето ѝ и са помогнали да изплати първия си тримесечен дивидент от 2019 г., предаде Reuters.

Силните резултати на HSBC и азиатския му конкурент DBS подчертават тласъка на балансите им от агресивното затягане на паричната политика дори след известни сътресения в банковия сектор, основно в САЩ.

В понеделник регулаторите поеха First Republic Bank, а след това активите ѝ бяха купени от JPMorgan Chase в сделка, която решава най-големия фалит на американска банка от началото на финансовата криза през 2008 г.

На фона на очакванията за достигане на върха в цикъла на затягане трудността пред кредитори като HSBC и DBS ще бъде да поддържат маржовете си през следващите тримесечия.

Най-голямата банка в Европа отчете печалба преди данъците в размер на 12,9 млрд. долара за първото тримесечие до края на март спрямо 4,2 млрд. долара година по-рано. Резултатите са доста по-добри от средната оценка за 8,64 млрд. долара на 17 анализатори, представена от HSBC.

Акциите на HSBC в Хонконг продължиха по-ранните си ръстове и достигнаха цена от над 3% в следобедната търговия.

Основната печалба на HSBC е била подкрепена от сторнирането на обезценка от 2 млрд. долара, заделени заради планираната продажба на френския бизнес, като отразява факта, че сделката вече може да не се осъществи.

Тя предупреди миналия месец, че продажбата на френското звено може да е застрашено заради регулаторни опасения около капитала към купувача.

Базираната в Лондон банка обяви и че ще бъде забавено приключването на продажбата на канадския си бизнес – ключова част от стратегията за свиване на бавнорастящите западни пазари, където ѝ липсва мащаб.

Банката заяви, че планираната продажба за 10 млрд. долара, която първоначално трябваше да приключи до края на тази година, сега вероятно ще приключи през първото тримесечие на 2024 г.

HSBC напоследък се стреми да увеличи фокуса си върху азиатските пазари, за да предотврати призивите на най-големия си акционер Ping An Insurance Group Co of China да отдели азиатското звено и да увеличи възвръщаемостта на акционерите.

Банката обяви дивидент от 10 цента на акция – първият тримесечен дивидент от 2019 г., след като акционерите призоваха да се вдигне изплащането на дивидент.

Кредиторът отбеляза и първия етап от нов цикъл на обратно изкупуване на акции до 2 млрд. долара.

„С добрата инерция, която имаме в нашия бизнес, очакваме да имаме значителен бъдещ капацитет за разпределение на дивиденти и обратно изкупуване на акции“, коментира главният изпълнителен директор Ноел Куин.

Въпреки нарастващата печалба HSBC не повиши основната си цел за достигане на възвръщаемост на капитала от поне 12% от тази година нататък, докато анализаторите смятаха, че ключовият показател ще бъде премахнат.

