Не съществува риск за пенсиите, никой няма да остави пенсионерите без пенсии. Това заяви пред журналисти управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов по въпроса дали има риск за изплащането на пенсиите, ако до 10 юни депутатите не приемат нов закон за държавния бюджет. „Това,...