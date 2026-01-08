Издадоха първия лиценз за търговия с криптоактиви в България

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде първия лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) на "Аларик Секюритис“ ООД, съобщиха от регулатора. "Аларик Секюритис“ ООД е утвърден български инвестиционен посредник. Дружеството е лицензирано и регулирано от КФН и предоставя инвестиционни услуги в съответствие с европейското законодателство, като комбинира международен опит и високи технологични стандарти, допълват от КФН.

България вече прилага европейска регулаторна рамка за криптоактивите

С този акт България се нареди сред държавите членки, които реално и ефективно прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите, и създават предвидима и стабилна среда за развитие на финансовите иновации, посочват от регулатора.

Председателят на Комисията за финансов надзор, Васил Големански, подчерта значението на решението в по-широк стратегически контекст: "Издаването на първия лиценз по MiCA е стратегически пробив за българския финансов пазар. Това е доказателство, че България не просто следва европейските правила, а ги прилага с амбиция, последователност и най-високи стандарти. Регулираните иновации са пътят към доверие, стабилност и конкурентоспособност на нашия пазар в европейски и глобален мащаб. Наред с това КФН последователно работи за повишаване на финансовата грамотност и за създаване на условия за дългосрочно развитие на капиталовите пазари в България, така че иновациите да бъдат разбираеми, достъпни и устойчиви за инвеститорите и обществото.“

Издаването на лиценза е резултат от продължителен, структуриран процес, основан на активен диалог и професионално взаимодействие между КФН и дружеството, подчертават от регулатора. В рамките на производството е била извършена задълбочена оценка на бизнес модела, управленската структура, управлението на рисковете, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, ИКТ устойчивостта. Лицензирането по MiCA изисква прозрачност, доказуема готовност и налични ресурси и компетентност още към момента на кандидатстване, както и последователна ангажираност от страна на управленския екип на заявителя през целия процес.

Преходният период по MiCA в България продължава до 1 юли, като към момента над 50 български компании са заявили интерес и намерение да кандидатстват за лиценз, уточняват от КФН. 26 компании са се възползвали от предоставената от Комисията възможност да проведат предварителни срещи с лицензионния екип. На срещите са обсъдени въпроси във връзка с приложимата нормативна уредба и на компаниите са дадени препоръки относно конкретния бизнес модел на съответното дружество.

КФН напомня, че вписването в регистъра по § 5, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви не представлява лиценз по MiCA, а дава право единствено на временно продължаване на дейността в рамките на преходния режим. След изтичането му услуги за криптоактиви ще могат да предоставят само лицензирани от КФН лица.