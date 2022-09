Колко струва на Великобритания погребението на кралица Елизабет II?

Британското правителство още не е разкрило колко ще струва погребението на кралица Елизабет II, като обяви само, че ще предостави подробностите "своевременно", съобщава New York Times.

Цената, която ще включва сложни шествия, бдения и ритуали, се очаква да бъде значителна и ще бъде покрита от държавата. Спекулациите са, че при настоящата икономическа ситуация разходите за погребението ще достигнат 8 млн. паунда. Как се промени британската икономика при Кралица Елизабет Втора?

Дори спрямо инфлацията, то ще струва в пъти повече от последното държавно погребение във Великобритания – това на Уинстън Чърчил през 1965 г. Ще струва повече и от церемониалното на Кралицата Майка през 2002 г. Според доклад на Камарата на общините нейното погребение е струвало малко над 5 млн. паунда, от които 825 000 паунда (954 000 долара) за поклонението, а останалите 4,3 млн. паунда (5 млн. долара) за сигурност и охрана.

The Times съобщава, че погребението на Чърчил през 1965 г. е струвало 48 000 паунда, което се равнява на близо 1 млн. паунда, приравнено към цените през 2022 г.

Смята се, че погребението на принцеса Даяна през 1997 г. пък е струвало между 3 и 5 млн. паунда (3,4-5,5 млн. долара).

Церемониалното погребение на Маргарет Тачър в катедралата "Сейнт Пол" през 2013 г. струва на британските данъкоплатци около 3,2 млн. паунда.

Съпругът на кралица Елизабет II - Принц Филип, имаше по-скромно погребение миналата година заради ограниченията, свързани с COVID-19. За разлика от тълпите и високопоставените лица, очаквани днес, по време на погребението му кралицата седеше сама в параклиса "Сейнт Джордж" в семейния замък Уиндзор.

В Лондон е обявен най-високият код за сигурност. На държавното погребение са поканени 2000 гости, сред които държавни лидери, високопоставени служители и представители на кралските семейства по света. В града се очаква да пристигнат и над 1 млн. души, които да изпратят кралицата в последния ѝ път.

Опазването на хората и тяхната сигурност е скъпа акция. Погребението на Елизабет II се смята за най-скъпата полицейска операция в британската история, на стойност над 7,5 млн. паунда. За сравнение – последното най-голямо събитие за британското кралско семейство – сватбата на принца и принцесата на Уелс Уилям и Кейт през 2011 г., струваше 7,2 млн. паунда за сигурност. Погребението на Елизабет II ще бъде по-значимо и в по-големи мащаби от предишните събития, за което ще са нужни и повече разходи за сигурност.

Великобритания обяви деня на погребението за почивен ден, което включва разходи за пропусната икономическа дейност. Училища, болници и аптеки ще затворят. Големи вериги магазин и ресторанти също няма да работят, както и малки частни предприятия, като магазини за домашни любимци и разсадници. Десетки компании затварят всичките си обекти заради погребението на Елизабет II

Високата цена за погребението на кралица Елизабет II идва на фона на нарастването на потребителските цени във Великобритания с най-бърз темп от 40 години, също и с инфлация от близо 10%, движена от енергийните цени. Само преди дни новият британски премиер Лиз Тръс представи план за ограничаване на годишните разходи за енергия за средните домакинства до 2500 паунда.

По-голям проблем за британската общественост може да се окаже липсата на прозрачност около финансите на кралското семейство, включително това, че членовете му не подлежат на данък върху наследството.

Министерството на финансите на Великобритания осигурява на кралското домакинство плащане - "суверенна субсидия". Последното такова беше около 100 млн. долара. Семейството е използвало субсидията за официални кралски задължения, като посещения, заплати и домакински разходи, но не покрива разходите за сигурност, които също се поемат от правителството и се пазят в тайна. 5-имата монарси в Европа, които получават най-много пари от държавите си

Днес, 19 септември – денят на погребението, ковчегът на кралицата ще бъде пренесен от Уестминстър Хол до Уестминстърското абатство с щатския лафет на Кралския флот. След това ковчегът ще бъде отнесен до арката на Уелингтън, а катафалка ще го откара до параклиса "Сейнт Джордж" в семейния замък Уиндзор.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW