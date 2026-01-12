Прокуратурата в САЩ започна разследване срещу ръководителя на Фед

Американските прокурори са започнали наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв, известно като Фед, Джером Пауъл във връзка с ремонта на централата на централната банка на стойност около 2,5 млрд. долара, предават световните агенции. Разследването срещу Пауъл допълнително изостри и без това влошените отношения между администрацията на президента Доналд Тръмп и ръководителя на централната банка на САЩ.

"Натиск върху независимостта на Фед"

Президентът на Фед определи разследването като опит за оказване на натиск върху независимостта на институцията при определянето на паричната политика. Той подчерта, че съдебните действия не са свързани с конкретни неточности в показанията му или с самия ремонтен проект.

"Тази нова заплаха не е свързана с моето свидетелство от юни миналата година или с ремонта на сградите на Федералния резерв“, заяви Пауъл. По думите му „заплахата от наказателни обвинения е последица от това, че Фед определя лихвените проценти въз основа на най-добрата си професионална преценка за обществения интерес, а не според предпочитанията на президента“.

Президентът Доналд Тръмп на няколко пъти публично критикува Пауъл за отказа на регулатора да понижи лихвените проценти, като го обвинява, че възпрепятства икономическия растеж.

Пауъл, който беше назначен за президент на Управлението за федералния резерв от Тръмп през 2018 г., ще приключи мандата си начело на институцията през май, но по закон може да остане член на Управителния съвет. Според анализатори последните действия на администрацията могат да увеличат вероятността той да запази позицията си в знак на институционална независимост.

Развитието се случва около две седмици преди Върховният съд на САЩ да разгледа усилията на администрацията на Тръмп за отстраняване на друг член на Управителния съвет на Фед – Лиса Кук. Пазарите реагираха предпазливо на новината. Фючърсите на основните американски борсови индекси се понижиха с около 0,5 на сто преди отварянето на търговията в понеделник, а щатският долар отслабна. Доходността по американските държавни облигации остана почти без промяна.

"Това развитие бележи сериозна ескалация на усилията на администрацията да подкопае позициите на Фед и може да предизвика поредица от нежелани последици, които са в противоречие с декларираните цели на президента“, заяви пред Ройтерс Карл Шамота, главен пазарен стратег в Corpay в Торонто.

Тръмп заяви пред телевизия NBC Нюз, че не е бил информиран за действията на Министерството на правосъдието. "Не знам нищо за това, но той не е много добър във Фед и не е много добър и в строителството на сгради“, коментира президентът.

Говорител на Министерството на правосъдието отказа коментар, като отбеляза, че главният прокурор е дал указания на федералните прокурори да дават приоритет на разследванията, свързани със злоупотреба с публични средства.

Икономисти и юристи предупреждават, че поставянето под съмнение на независимостта на Управлението за федералния резерв, най-важната централна банка в света, може да има дългосрочни последици за доверието в американската парична политика и стабилността на финансовите пазари.