Шофьорските книжки няма да се подменят при смяна на постоянния адрес, ако той е в същата област, предава БНР. Шофьорските книжки няма да съдържат и града по постоянен адрес. Срокът за подаване на заявление за издаване на нова книжка остава 30 дни. По ускорена процедура ще може да се издава и при...