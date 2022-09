Европарламентът гласува директива, уреждаща сложната тема за размера на минималната работна заплата (МРЗ) в страните от ЕС. Целта на новите правила е във всяка държава членка да се осигурят "достойни стандарти на живот и труд и да се насърчава колективното договаряне за заплащането", се посочва в съобщение на ЕП. Европа иска по-високи минимални заплати в страните-членки

Директивата предвижда при определянето на конкретния размер всяка държава да прави "оценка за адекватност" на минималната заплата, предвид равнището на цените и на трудовите доходи. При тази оценка могат да се ползват данните за цените на кошница от стоки и услуги на реални цени. Другите варианти са МРЗ да бъде скачена със средната брутна заплата в страната и да е 50% от нея или 60% от брутната междинна работна заплата.

Parliament has adopted new rules on adequate minimum wages for all workers in the EU. Minimum wages in all EU countries should allow for decent living and working standards and member states should promote collective bargaining for pay.