Изплащането на пенсиите през юни 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по стандартния график – от 7 юни (сряда) до 20 юни (вторник), съобщиха от НОИ. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юни 2023 г. Тристранният...