В кои части на САЩ безработицата е най-голяма?

Безработните в САЩ продължават да се увеличават и макар темповете на растеж да се забавят, цифрите все още са притеснителни. 860 000 американци са кандидатствали за обезщетения за безработица през последната седмица, а 12,63 млн. души получават такава финансова помощ, по данни на Министерството на труда на САЩ.

60 млн. души в страната са останали без работа от началото на пандемията от COVID-19, която само за няколко месеца унищожи 3 пъти повече работни места от 20-те милиона, създадени през последното десетилетие. Кризата в САЩ: 42 млн. безработни и огромни загуби

В някои щати безработицата достигна 20% (т.е. всеки пети е без работа), като местният трудов пазар не може да се възстанови от шока на пандемията, въпреки облекчените мерки, позволили на повечето бизнеси да възобновят дейността си.

