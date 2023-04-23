Автобуси на водород тръгнаха в Атина

В много напреднала фаза на преговори сме с трима големи инвеститори в сферата на автомобилостроенето. Ако успеем да привлечем един от тях, БВП на България ще се увеличи с 5%. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев пред Нова телевизия. По думите му ние можем да предоставим...