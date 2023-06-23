Имение, наподобяващо Версай, е обявено за продажба в Дубай за 750 млн. дирхама (204 млн. долара), което го прави най-скъпата къща на нажежения пазар на луксозни имоти в града, пише Bloomberg. Домът в желания квартал „Емирейтс Хилс“ е с вътрешна площ от 5500 кв. метра и 5 спални. С площ от 370 кв. метра...