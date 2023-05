Компанията за мозъчни импланти на Илон Мъск е получила разрешение за тестове с хора

Компанията на милиардера Илон Мъск, която разработва технология, целяща да свърже човешкия мозък с компютрите, обяви, че е получила одобрение от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) за провеждане на първите си тестове с хора, предава BBC.

Neuralink цели да помага на хора за възстановяване на зрението или мобилността им чрез технологията, която разработва.

Компанията посочва, че няма непосредствени планове за набиране на участници в тестовете. Предишните амбиции на Мъск за стартиране на тестове не се увенчаха с успех.

Щатският регулатор все още не е излязъл с изявление по темата.

Предходният опит на Neuralink да получи зелена светлина от FDA е бил неуспешен, като регулаторът е отхвърлил молбата на основания, засягащи безопасността, сочи публикация на Reuters от месец март, цитираща няколко настоящи и бивши служители.

Защо възходът на изкуствения интелект притеснява Илон Мъск?

Neuralink се надява да използва своите микрочипове за третиране на състояния като парализа и слепота, позволявайки също така на определени хора с увреждания да използват компютри и мобилни технологии.

Чиповете, които са били тествани върху маймуни, са предназначени да интерпретират сигнали на мозъка и да предават информация на устройства чрез Bluetooth.

По думите на Мъск в миналата, технологията може да потуши притесненията, че хората ще бъдат заместени от изкуствения интелект.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…