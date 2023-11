Кристиано Роналдо е изправен пред съдебен иск заради участието му в реклами на Binance

Срещу футболната звезда Кристиано Роналдо може да бъде заведено дело от хора, които твърдят, че са претърпели финансови загуби от реклами на крипто борсата Binance, в които той е участвал.

На 27 ноември в окръжен съд на САЩ във Флорида е подаден иск, в който се твърди, че Роналдо е „насърчавал, подпомагал и/или активно участвал в предлагането и продажбата на нерегистрирани ценни книжа в координация с Binance“, предава Coin Telegraph.

Binance влезе в многогодишно партньорство с Роналдо в средата на 2022 г., за да популяризира серия от негови собствени незаменими токени, като поне 3 от колекциите на футболната звезда са свързани с Binance.

В жалбата се твърди, че потребителите, които са се регистрирали за NFT токените на Роналдо, са били насърчавани да използват Binance и за други цели, включително и за инвестиции в нерегистрирани ценни книжа.

