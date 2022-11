Подготвяното поглъщане на компанията за облачни изчисления VMware от технологичния гигант Broadcom може да срещне сериозни трудности заради проверка на европейските власти.

Документите по мегасделката за 61 милиарда долара вече са подадени в Европейската комисия, която трябва да ги прегледа и да прецени дали не нарушават правилата за конкуренцията. Одобрението е задължително условие за осъществяването на една от най-големите технологични сделки в историята, пише Bloomberg.

След месеци на предварителни дискусии с европейския регулатор за сливанията, Broadcom официално поиска одобрение за покупката във вторник. Регулаторите определят краен срок до 20 декември, за да дадат зелена светлина на сделката или да започнат задълбочен преглед, който може да удължи процеса с още около 90 работни дни.

"Ние сме уверени, че тази сделка не създава проблеми с конкуренцията и очакваме с нетърпение да работим с Европейската комисия по време на този процес", казват от Broadcom, добавяйки, че напредват с получаването на нужните регулаторни одобрения по света и очакват поглъщането да приключи през фискалната 2023 г.

Придобиването ще бъде най-голямата инвестиция от производител на полупроводници досега. То продължава амбициозната поредица от покупки на ръководителя на Broadcom Хок Тан, който изгради една от най-големите и диверсифицирани компании в индустрията.

VMware подкрепя софтуерните предложения на Broadcom - ключова част от стратегията на Тан през последните години. Американският гигант придоби производителя на корпоративен софтуер CA Technologies през 2018 г. и бизнеса за корпоративна сигурност на Symantec през 2019 г. "Комбинацията от Broadcom и VMware ще даде на клиентите избор и по-голяма гъвкавост за справяне с най-сложните им предизвикателства в ИТ инфраструктурата.", уверяват от компанията.

We’re excited about our pending transaction with @VMware , which will drive #innovation in #software and transform our customers' #IT infrastructure to meet the needs of an evolving, multi-cloud world. From CEO Hock Tan: https://t.co/bZ2GkaR8X3 Key Info: https://t.co/Dar0AGYF82

Европейската комисия най-вероятно ще извърши задълбочен преглед на сделката, но тя въпреки това ще успее да се реализира, смята анализаторът на Bloomberg Intelligence Дженифър Рий. Американските регулатори също проверяват сделката, което може да я забави със седмици или месеци.

Може да се породят съмнения, че сделката осигурява на Broadcom по-голяма власт да използва своето портфолио от продукти и да изисква по-благоприятни условия или ексклузивност с клиентите, използвайки пакетни продукти или услуги. Това би поставило нейните конкуренти в неравностойно положение, обяснява експертът.

We’re so pleased with the responses since @Broadcom announced its proposed acquisition of @VMware, and even more excited about what comes next. Together, we will reimagine the future of infrastructure technology. See what folks think: https://t.co/c0hWVwwAlP pic.twitter.com/QB9f0YAm4J