Effie® България обяви журито на тазгодишното издание на престижния конкурс

За поредна година маркетингови специалисти с доказан опит и професионализъм ще оценяват най-ефективните маркетингови комуникации в петнадесетото издание на Effie България. В състава на журито на най-престижния конкурс за маркетингова ефективност са включени 19 представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за пазарни изследвания и независими консултанти.

Кои са най-съвършено изпълнените кампании тази година ще определят Ангел Искрев – Творчески директор, proof.; Богдан Богомилов – Независим експерт; Велислава Попова – Главен редактор, Дневник; Веселин Димитров – Главен редактор, Forbes България; Гергана Иванова – Управляващ партньор, The Smarts Group; Грета Колева – Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia; гл. ас. д-р Даниела Кадийска – Преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес", Нов български университет; Десислава Проева – Директор „Продажби“, bTV Media Group; Десислава Топалова – Маркетинг Мениджър Телевизионни канали, NOVA Broadcasting Group; Елена Колева – Изследователски директор, агенция Pragmatica; Зорница Тодорова – Mениджър за България, New Age Media/Cinema City Bulgaria; Иван Киров – Chief Strategy Officer, McCann Sofia; Иво Алтънов – Управляващ директор, Noble Graphics; Катерина Ушева – Mаркетинг директор, Kaufland България; Марчела Абрашева – Регионален управляващ директор Kantar за Югоизточна Европа, KANTAR; Светлана Димитрова – Frontline Activation Senior Brand Manager, The Coca-Cola Company; Светлана Тачева – Директор Изследвания, Publicis Groupe България; Юлиан Добрев – Създател и директор изследвания, BluePoint Research and Consulting; Ясен Димитров – Старши мениджър Бизнес комуникации, UniCredit Bulbank.

На 21 октомври 2022 г. изтича крайният срок за приемане на заявки за конкурса. Кандидатурите ще бъдат оценявани през ноември, а победителите ще бъдат обявени през декември 2022 г.

Една кампания или маркетингова активност може да се състезава със заявки в една категория от раздел „Секторни категории“ и в една категория в раздел „Специални категории“. За представянето на маркетинговата комуникация в различни категории се подават отделни заявки, съобразени с особеностите на конкретната категория, като за всяко участие се дължи отделна такса. Заявките, подадени от агенции - членове на БАКА, се ползват от преференциални такси.

Наградите Effie са златният стандарт за маркетингова ефективност, отличаващи идеите, които работят. Те награждават усилията, които успяват да постигнат крайни резултати чрез обединяване на различните елементи на стратегия, творчество, медии и изпълнение. Конкурсът покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи най-значимите постижения и успешни комуникационни кампании и маркетингови практики, доказали максимална ефективност по измерими критерии.

Наградите Effie България се организират от Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), като тази година се провеждат под наслов „Съвършено свършена работа“.

Повече информация за регламента на конкурса, документация за участие и насоки за подаване на успешни заявки можете да намерите на: effiebulgaria.org