Руски министър загина, опитвайки да спаси човек

Министърът на извънредните ситуации на Русия Евгений Зиничев загина при инцидент по време на заснемане на филм за учение по гражданска защита в Арктика. Министерството съобщи, че 55-годишният Зиничев е починал в Норилск, докато се е опитвал да спаси човек. Чешкият милиардер Петр Келнер загина в катастрофа

Ръководителят на руската телевизия RT Маргарита Симонян заяви, че оператор на телевизията е паднал от скала по време на интервю. ''Зиничев и операторът бяха на ръба на скала. Операторът се подхлъзна и падна във водата", каза тя. ''Зиничев се втурна да спаси човека и умря, след като се удари в стърчаща скала''. Операторът също е починал.

Russian Minister of Emergency Situations Gen. Yevgeny Zinichev dies during the drills, he was 55 https://t.co/JOhcYsdqjA